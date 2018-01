Emergenza freddo: dormitorio per i senzatetto a Salerno, la proposta di Braca

"Tra le tante cose accadute in questi giorni, grazie all'assessorato alle Politiche Sociali, alla Protezione Civile e a tutte le associazioni che si occupano di senza dimora, il centro di accoglienza per il periodo invernale anche per donne è stato realizzato a Salerno". Lo ha annunciato Rossano Daniele Braca dell'associazione Venite Libenter. "La nostra esperienza si arricchisce con una bella pagina alla quale speriamo si aggiungano tanti volontari per mettere la propria firma. Il progetto prevede un'accoglienza durante tutte le 24 ore per cui l'impegno è grandissimo ed è gradito ogni tipo di aiuto", ha fatto sapere Braca.

Dal 1° gennaio, dunque, l'associazione che aiuta i clochard, opera anche presso la struttura di accoglienza della Protezione Civile di Salerno per il progetto "Emergenza freddo". "Ogni volta che entro in questo piazzale, lo rivedo coordinare le operazioni umanitarie: sarebbe bello se questo posto venisse intitolato a Rosario Caliulo", ha osservato Braca, ricordando il compianto direttore delle Politiche Sociali scomparso a settembre.

