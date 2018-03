Dossier P3, condanna a dieci anni per Sica: risarcimento di 1 euro a Caldoro

C’è anche il sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica nell’elenco dei condannati, nel giudizio di primo grado, per la vicenda P3. E, in particolare, per il dossier che avrebbe dovuto bloccare la candidatura di Stefano Caldoro nel 2010 a presidente della Regione Campania.

L’inchiesta

Fino al 2010 è esistita la P3, “un’associazione per delinquere caratterizzata dalla segretezza degli scopi” che, agendo in violazione della Legge Anselmi del 1982, puntava da un lato a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali dello Stato, degli enti amministrativi e locali e dall’altro a procurarsi finanziamenti con il coinvolgimento di imprenditori terzi a investire nel settore delle fonti di produzione dell’energia rinnovabile (eolico ‘in primis’). I giudici, riqualificando il reato originario di corruzione in abuso d’ufficio, hanno poi inflitto due anni relativamente al giudizio Mondadori/Agenzia delle Entrate all’ex primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, dieci mesi di reclusione all’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino e al primo cittadino Ernesto Sica, che rispondevano di diffamazione e violenza privata ai danni dell’ex governatore Caldoro. Per Cosentino e Sica, inoltre, i giudici hanno disposto un risarcimento di un euro in favore di Caldoro, che si era costituito parte civile chiedendo un risarcimento simbolico. Accuse cadute, sia per prescrizione che per assoluzione piena, nei confronti dell'ex coordinatore toscano di Forza Italia Massimo Parisi, del direttore Unicredit di Iglesias Stefano Porcu e del neo eletto deputato sardo Ugo Cappellacci.

Le reazioni

Tra i primi ad intervenire è il vice coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex portavoce di Caldoro, il giornalista Gaetano Amatruda: "Oggi con la sentenza di Roma sulla P3 si scrive una pagina di chiarezza su una vicenda torbida della storia del Paese e della Campania. Si chiude la partita nei Tribunali, restano sullo sfondo – è una mia personale idea- aspetti ancora nebulosi. Per il falso dossier su Caldoro sono condannati Carboni, Nicola Cosentino ed Ernesto Sica. Il vero capo, il mandante, non è stato individuato. E non era fra i tre condannati. La verità processuale è nella carte ed a quella bisogna attenersi per rispetto della magistratura. Per quanto mi riguarda ( e preciso come sempre di impegnare me stesso e non altri) il caso politico, per alcuni protagonisti della vicenda, era già chiuso. Si è chiuso con Ernesto Sica dopo le sue scuse e dopo il dialogo ripreso con Forza Italia, con i suoi vertici provinciali e regionali. Ernesto ha sbagliato, ha chiesto scusa. Ha dimostrato, oggi, grande maturità e sono diventato un suo amico. Me lo posso permettere perché sono un uomo libero e perché sono ‘cresciuto’ politicamente con Stefano Caldoro. Un gigante che vive nelle libertà, che viaggia tre metri sopra il chiacchiericcio, le beghe ed i risentimenti improduttivi".