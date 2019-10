I numeri della povertà, la mappa della solidarietà: ecco il dossier della Caritas

"Un quadro desolante, non c'è distinzione tra italiani e stranieri: la mappa della povertà non ha colore e non ha nazionalità". Con queste parole la Caritas Diocesana ha presentato stamattina, venerdì 4 ottobre (data simbolica, nel giorno di San Franceso, patrono d'Italia e primo tra i proveri) il dossier 2019 sulla povertà e risorse.

I numeri

Nell'ultimo anno, hanno bussato alla porta della Caritas 214 persone, 121 delle quali italiane. Praticamente la metà. Circa 700 interventi sono stati portati a termine dalla Caritas. Povertà, emarginazione e integrazione sono anelli della stessa catena, facce dello stesso disagio. Alla presenza di sua eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi e del Direttore della Caritas Diocesa, don Marco Russo, è stato illustrato il resoconto statistico di un’indagine sociologica e demografica.

Il sostegno

La Chiesa salernitana, attraverso la missione della Caritas diocesana, ha messo in campo progetti, opere segno, interventi e strutture al fine di alleviare le sofferenze degli ultimi e dei dimenticati, e nel dossier sono riportati tutti i dati relativi agli interventi effettuati nell’anno 2018, e un report storico, per molti servizi a partire dall’anno 2007, che ha offerto un’interessante chiave di lettura del nostro territorio, soprattutto di come è andato modificandosi nel corso del tempo il variegato mondo della “povertà”, intesa nel senso più ampio del termine. Un’analisi che si pone come punto di partenza per progettare e programmare interventi di sostegno e solidarietà per il futuro, e anche come utile strumento da condividere con le amministrazioni pubbliche, al fine di razionalizzare gli interventi e aumentare ancora di più la collaborazione.