Ruggi, migliorano le condizioni di salute del dottor Crisci

Il professor Antonello Crisci si è ripreso, è vigile e sa orientarsi: ha lasciato la sala di rianimazione del Ruggi, infatti, per essere trasportato con un eliambulanza al centro di riabilitazione di Crotone. Come riporta Le Cronache, sembra, dunque, avviarsi verso il lieto fine sperato, la brutta avventura causata da un intervento allo stomaco effettuato in una clinica privata che gli aveva procurato una forte infezione.

La successiva emorragia cerebrale, aveva reso un incubo, le conseguenze di quello che sarebbe dovuto essere un semplice intervento per asportare la colicisti. Le condizioni di salute del noto medico legale, consulente della Procura, avevano preoccupato innumerevoli salernitani: fortunatamente, la vicenda sta migliorando.