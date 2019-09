Dragaggio del porto, assegnazione dei lavori: la nota della Filt Cgil

"E’ trascorso un anno dal rilascio del nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente e finalmente apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’assegnazione dei lavori di dragaggio nel porto di Salerno. Riteniamo che opere come il dragaggio del fondale siano assolutamente indispensabili per limitare il fortissimo danno economico strutturale, derivante dall’impossibilità di attracco per navi commerciali e da crociera di grandi dimensioni". Così la Filt Cgil, attraverso una nota stampa.

Le stoccate

In attesea della boccata d'ossigeno, la Filt, però, analizza anche la situazione attuale e i disagi. "E’ necessario riqualificare rapidamente ed adeguare l’infrastruttura portuale per far fronte al “gigantismo navale” e preservare la competitività dello scalo; un porto incapace di ospitare mega navi è un porto che rischia di essere emarginato negli schemi commerciali, di fatto, ad oggi, il porto di Salerno è inadoperabile attestando una perdita dei traffici containers intorno al 20% e di merci alla rinfusa intorno al 10%. In più l’opera di pescaggio permetterà alle navi da crociera, che adesso attraccano nel Porto Commerciale, di spostarsi alla “Stazione Marittima”, favorendo da un lato la struttura, peraltro ancora inutilizzata, e permettendo, dall’altro, l’ingresso di navi merci al molo 8. Continueremo a tenere alta l’attenzione affinché quest’opera si realizzi in tempi brevi, poiché si tratta di un progetto strategico ed una grande opportunità occupazione per tutto il territorio salernitano. Le infrastrutture sono il motore dello sviluppo".