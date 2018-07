Anziana cade in casa a Sapri: trovata riversa a terra, dopo tre giorni

Sarebbe potuta finire in tragedia una banale caduta in casa, per una anziana di Sapri. L'insegnante in pensione ha trascorso tre giorni distesa a terra, sola.

Il salvataggio

Come scrive Il Mattino, da tre giorni i vicini non la vedevano uscire e si sono rivolti ai carabinieri: giunti sul posto, i militari l'hanno trovata disidratata, in stato di semi-incoscienza, riversa a terra con una doppia frattura al braccio e al femore. L’ex insegnate è ora ricoverata all’ospedale di Sapri. Non è in pericolo di vita.