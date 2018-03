Controlli antidroga nell'Agro, arrestato anche un 58enne per evasione

Controlli anti-droga a Nocera Inferiore, ieri sera. Gli agenti di Polizia, su disposizione del Questore di Salerno, Pasquale Errico, hanno effettuato una serie di verifiche, specie nel centro cittadino. Oltre 30, le persone fermate per accertamenti, e tra queste 4 giovani di cui un minore: sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana detenute a scopo personale per un peso di 15 grammi. La sostanza, analizzata con il Narcotest, è stata sottoposta a sequestro e i giovani sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori, mentre il minore è stato riaffidato ai genitori.

I controlli

Durante i controlli, è stata anche sottoposta a fermo amministrativo un'auto a bordo della quale viaggiava un passeggero con indosso stupefacente. Ed oggi, infine, il personale del Commissariato ha proceduto all'arresto di D.P.A., noto pregiudicato originario dell'Agro Nocerino Sarnese, di 58 anni con numerosi precedenti di spaccio.. L'arresto è scattato dopo che l'uomo ha trasgredito le misure di sicurezza imposte dalla sorveglianza sociale con obbligo di soggiorno cui era stato sottoposto dal Questore.