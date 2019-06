Alla guida dopo aver assunto alcol e coca: denunciato 40enne di Minori

Carabinieri in azione, in Costiera, per contrastare fenomeni di spaccio e uso di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari di Amalfi hanno denunciato un 40enne di Minori, residente ad Agerola, per guida in stato di alterazione psicofisica. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, a Maiori, è stato trovato alla guida positivo sia all’alcooltest, sia al drug test effettuato al presidio ospedaliero di Castiglione, ed in particolare alla cocaina.

Il provvedimento

Per lui, dunque, è scattato il ritiro della patente. A bordo dell’auto, insieme al lui, un passeggero originario di Minori con un grammo di cocaina che è stato, dunque, segnalato alla Prefettura.