Droga, armi e ricettazione a Sarno: in 4 nei guai, sequestrati veicoli, casa e una polizza di 500mila euro

Concorso in detenzione di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione: queste le pesanti accuse per una coppia di conviventi residente a Sarno. Alle prime luci dell’alba di questa mattina, i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del locale Tribunale nei confronti di 4 persone. In manette, in particolare, l'uomo e la donna, di 42 e 40 anni, con il concorso di altri due indagati entrambi sarnesi, un 54enne destinatario di divieto di dimora nel comune di residenza ed un 31 enne che è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L'arresto

L'indagine, avviata nel mese di luglio 2018, dopo l'arresto in flagranza del 42enne, hanno consentito di accertare che gli indagati, avvalendosi della collaborazione di altri 4 soggetti denunciati, detenevano a fini di spaccio ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana.

Il sequestro

In particolare sono stati trovati e sequestrati 7,5 Kg di cocaina, 18,5 Kg di hashish e 50 grammi di marijuana, oltre a due pistole complete di munizioni, una delle quali risultata rubata. Sottoposto a sequestro preventivo, anche un veicolo Range Rover Evoque, ed una moto Honda ADV 750 appartenenti all’uomo. Il brillante risultato operativo è stato ulteriormente valorizzato dal grande lavoro svolto sul fronte degli accertamenti patrimoniali, effettuati scandagliando minuziosamente redditi e patrimoni, le cui risultanze hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere ed ottenere un decreto di sequestro preventivo per l’abitazione del principale indagato ed una polizza assicurativa ad egli intestata per un valore complessivo di circa 500.000 euro.