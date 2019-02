Droga, armi e cartucce in casa: arrestato 38enne a Salerno

Un pregiudicato salernitano di 38 anni, P.G le sue iniziali, è stato arrestato per droga. Gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Salerno, infatti, lo hanno trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I controlli

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti, inoltre, di rinvenire moltissime altre dosi, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, ma anche una pistola modificata per sparare cartucce calibro 9, molte cartucce calibro 38 special ed altro materiale utile alle indagini. Nel corso del controllo l’uomo, già noto alla Squadra Mobile poiché già tratto in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, ha tentato di disfarsi della droga gettandola sotto ad un’autovettura in sosta, ma il suo gesto non è passato inosservato agli agenti che l’hanno prontamente recuperata. D'intesa con il pubblico ministero di turno, P.G. è stato rinchiuso nel carcere di Salerno per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, detenzione abusiva di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento per arma comune da sparo e ricettazione.