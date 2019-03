Blitz a Nocera: scovata droga e un'arma clandestina, un arresto e una denuncia

Blitz degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, questa mattina, nel quartiere Vescovado, per una serie di perquisizioni con l’aiuto di unità cinofile antidroga. Una persona è stata tratta in arresto ed un'altra denunciata a piede libero. Inoltre, è stata sequestrata una pistola e della sostanza stupefacente.

Il tentativo fallito

Nel corso dell’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato di Nocera, iniziata questa mattina, un uomo, si è affacciato dalla finestra della propria abitazione sita al quarto piano e avvedutosi della presenza della polizia nel cortile, è uscito sul balcone esterno sito sul lato opposto a quello di ingresso dell’edificio, ed ha lanciato un trolley tra i rovi di in un terreno incolto sottostante il fabbricato. La mossa dell’uomo è risultata del tutto inutile: gli agenti di polizia stavano già presidiando da tempo la zona circostante il palazzo con binocoli, proprio per individuare eventuali tentativi da parte dei soggetti destinatari dei controlli di disfarsi di droga refurtiva o altro, e pertanto hanno seguito a distanza tutti movimenti dell’uomo che evidentemente stava tentando di disfarsi di qualcosa di compromettente. Recuperata la valigia, gli agenti hanno trovato all’interno una pistola calibro 7.65 con la matricola completamente abrasa ed un caricatore con relativo munizionamento, nonché utensili per la pulizia dell’arma, che è risultata in ottime condizioni e perfettamente funzionante.

L'irruzione

Dopo l’irruzione degli agenti nell’appartamento l’uomo, A.D., noto pregiudicato di origini sarnesi 28enne, con numerosi precedenti per estorsione, truffa e furto, è stato bloccato e tratto in arresto in flagranza per detenzione di arma clandestina. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Fuorni a disposizione della autorità giudiziaria. Durante il blitz è stata anche perquisita un’altra abitazione, dove sono state trovate due dosi di cocaina (1 grammo) e alcune “stecchette” di hashish per un peso complessivo di circa 5 grammi. Il detentore, B.A, un incensurato del 2000, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

