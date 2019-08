Coltivava canapa indiana in casa: arrestato ad Altavilla Silentina

Coltivava in casa 52 piante di canapa indiana, alte fino a due metri. Un uomo di 48 anni, è stato arrestato ad Altavilla Silentina in flagranza di reato, scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli.

Il blitz

La piantagione è stata scoperta dai militari operanti in località Cernivento. I carabinieri hanno sorpreso l'uomo meetre curavaa le piante poste a dimora in quel luogo e lo hanno arrestato per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le operazioni di rito, il 48enne su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno è stato accompagnato presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al L.A.S.S. per le analisi quantitative e qualitative al fine di verificare quante dosi sarebbero state ricavate.