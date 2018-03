Sigarette con hashish: arrestato il gestore di un circolo di Battipaglia

E' finito nei guai C.A., un 21enne battipagliese colto in flagrante, all’interno del circolo ricreativo da lui gestito, mentre cedeva ad una terza persona una sigaretta artigianale contenente hashish. A Battipaglia, infatti, gli agenti della Polizia lo hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio disostanze stupefacenti.

La perquisizione

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, ha consentito di scovare altre quantità di sostanza stupefacente, in panetti di peso complessivo di circa 50 grammi, sottoposti a sequestro. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai domiciliari.