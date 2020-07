Spaccio di droga a Salerno, blitz della Polizia: ai domiciliari un pusher

Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato C.A., di anni 27, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, durante l’attività di controllo svolta a Salerno, hanno notato un’autovettura sospetta in via Madonna di Fatima, a Pastena, nei pressi di un Istituto Scolastico e dei giardini pubblici. L’equipaggio della Sezione Volanti ha quindi fermato il conducente

dell’autovettura. L'uomo nascondeva diverse dosi di droga.

I dettagli

Era in possesso di 33 involucri termosaldati di sostanza stupefacente. Aveva con sé 200 circa in banconote di vario taglio, provento di spaccio. Le dosi sono state analizzate dalla Polizia Scientifica: si tratta di eroina e cocaina. Nella sua abitazione sono state trovate anche proiettili calibro 32. Risponderà anche anche del reato di detenzione illegale di munizionamento. L’uomo arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.