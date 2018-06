Viaggiavano con la droga in auto: arrestati tre giovani salernitani a Vietri di Potenza

Le Fiamme Gialle di Potenza, insieme all’unità cinofila antidroga di Matera, nel territorio di Vietri di Potenza, all’uscita dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza, hanno bloccato un’automobile con a bordo tre giovani salernitani, all’interno della quale sono state rinvenute diverse tipologie di droghe.

Il posto di blocco

Ad insospettire i finanzieri è stato l’atteggiamento del conducente della vettura durante il controllo. Ad individuare le sostanze stupefacenti è stato l’affinato fiuto dell’unità cinofila antidroga, che ha consentito di scoprire, con rapidità, ogni grammo della droga, già suddivisa in dosi, nascosto nell’auto e addosso ad una delle persone. L’esame qualitativo delle droghe ha fatto emergere che si trattava di eroina, crack, cocaina, oppio, hashish e marijuana. Altre dosi sono stati trovate anche presso le abitazioni di due dei tre giovani seduti in auto. La sostanza stupefacente, per un peso di 79,50 grammi, è stata sequestrata ed i tre responsabili, di età compresa tra i 19 e i 27 anni, sono stati arrestati e rinchiusi nella casa circondariale di Potenza a disposizione della Procura della Repubblica, dove dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.