Non si fermano all'alt, nascondono droga: due persone nei guai a Battipaglia

Due persone sono state arrestate (ora ai domiciliari) dai poliziotti del Commissariato di Battipaglia, dopo un rocambolesco inseguimento. Nella serata di mercoledì, in via Napoli, gli agenti hanno notato un’auto con a bordo cinque persone, tra le quali una donna. I poliziotti hanno riconosciuto P.D., un 35enne battipagliese pregiudicato. Hanno imposto l'alt ma gli occupanti del veicolo hanno tentato di fuggire, imboccando contromano la vicina via Domodossola.

La mossa azzardata

Il conducente dell’auto, per evitare il controllo, ha tentato una manovra azzardata urtando l’auto della Polizia, che è riuscita a bloccarne la corsa. Nei pressi dell'auto, gl agenti hanno notato stupefacente, gettato in pacchetti durante le concitate fasi dell’inseguimento.

La scoperta

Perquisita l'auto, è stato rinvenuto altro stupefacente. Il 35enne pregiudicato aveva con sè anche un coltello a doppia lama ed un bilancino elettronico perfettamente funzionante. Un altro occupante del veicolo, un 18enne, aveva con sè sostanza stupefacente mentre il conducente, un 21enne battipagliese che aveva tentato di eludere il controllo e che aveva danneggiato l’autovettura di servizio, aveva occultato negli slip altra sostanza stupefacente di tipo cocaina, come poi risultato dal narcotest effettuato dalla Polizia Scientifica. Peso complessivo: 18 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina. Due persone, P. D. e C.G., sono state arrestate: la prima per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; la seconda per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Entrambe sono finite agli arresti domiciliari.