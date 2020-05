Nascondeva droga a casa e 1300 euro: arrestato 23enne di Capaccio

I carabinieri di Agropoli hanno arrestato un 23enne domiciliato a Capaccio Paestum per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

I dettagli

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati 10 grammi di cocaina, piccole quantità di marijuana, bilancini di precisione e 1300 euro euro in contanti, che gli inquirenti ritengono sia provento di spaccio. Il 23enne è stato anche deferito in stato di libertà per violazione dell’Ordine del Questore di allontanarsi dal territorio. E' stato condotto alla casa circondariale di Fuorni-Salerno, in attesa di essere processato con il rito direttissimo.