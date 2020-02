Droga ed estorsione nella Valle dell'Irno: scattano quattro arresti

Continuano i controlli anti-droga nei comuni tra la Valle dell’Irno e l’Agro nocerino sarnese. Uno spacciatore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Castel San Giorgio. Nella serata di ieri l’uomo era alla guida di un’automobile e non si è fermato ad un posto di blocco in località Trivio. E’ nato così un inseguimento terminato pochi minuti dopo nella piazzetta. I militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di 1300 euro in contanti e di 50 grammi di marijuana suddivisi in dosi, 100 grammi di hashish suddivisi in dosi. Al termine degli accertamenti di rito, il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Gli altri arresti

Nel corso di un’operazione antidroga contro il clan Desiderio e Roccapiemonte gli uomini dell’Arma, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato due pregiudicati: A.R., 34anni, condannato a 4 anni e 7 mesi, S.T., 32anni, condannato a 5 anni e 1 mese. Entrambi sono stati condannati, in via definitiva, per il reato di traffico di stupefacenti. A Baronissi, infine, hanno condotto ai domiciliari un pregiudicato, G.B le sue iniziali, per una tentata estorsione avvenuta molti anni fa.