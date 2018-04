Scovati droga, cellulare ed una sim card nel carcere di Salerno: il blitz

Nuova perquisizione all'interno del carcere di Salerno: nella prima sezione detentiva della casa circondariale di Fuorni, infatti, gli uomini della polizia penitenziaria hanno ispezionato le celle e hanno trovato droga, un telefono cellulare ed una sim card.

"Le decine e decine di poliziotti penitenziari impegnati questa mattina all'alba in una operazione di contrasto al possesso di oggetti illeciti e droga nel carcere di Salerno sono stati molto attenti e scrupolosi, e hanno rinvenuto molto materiale interessante anche sotto il profilo investigativo. Ai poliziotti penitenziari della struttura di Fuorni va dunque il nostro apprezzamento per l'importante operazione di servizio. Da parte nostra, come primo e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, rinnoviamo l'invito al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di dotare i Reparti di Polizia Penitenziaria della adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica da parte dei detenuti nei penitenziari italiani".