Sorpreso con la droga insieme ad un esponente del clan "Di Lauro": condannato 52enne a Battipaglia

I carabinieri hanno arrestato un 52enne di Battipaglia, V.S le sue iniziali, a seguito della condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione, e 12 mila euro di multa, emessa dal Tribunale di Salerno per detenzione ai fini di spaccio di 100 grammi di cocaina.

L'operazione

I fatti risalgono alla sera del 10 ottobre 2016 quando l’uomo venne sorpreso nella sua città, dai militari del Maggiore Erich Fasolino, subito dopo aver ricevuto lo stupefacente da Antonio Tarantino, giovane pregiudicato di Secondigliano. Durante l’intervento tentò di nascondere 1.500 euro che avrebbe dovuto consegnare per l’acquisto della cocaina. Tarantino è figlio del ben più noto Daniele, divenuto, dopo la cruenta faida del 2004 con gli “Scissionisti”, fra i più autorevoli esponenti del clan “Di Lauro”, organizzazione camorristica attiva nell’area a nord del capoluogo partenopeo, e tratto in arresto il 21 dicembre 2010 dalla Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli nell’ambito di una vasta attività investigativa che colpì l’allora direttivo di un’associazione criminale fra le più temute in ambito nazionale ed i cui proventi illeciti sono stati riciclati in tutto il mondo.

La completa disarticolazione del clan fu portata a termine il 12 giugno 2013 quando, sempre la Sezione Catturandi ed il Ros di Napoli, eseguirono un’imponente misura restrittiva emessa dal Tribunale partenopeo nei confronti di 110 fra promotori, esponenti ed affiliati all'organizzazione camorristica, specializzata nel traffico ed allo spaccio di stupefacenti nel Rione dei Fiori, cd. “Terzo Mondo”, di Secondigliano, storica roccaforte della famiglia Di Lauro, che ha ispirato film e diverse serie televisive. Al termine delle formalità di rito V.S è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.