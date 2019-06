Andava in giro con la droga e 15 mila euro in contanti: arrestato pusher a Contursi Terme

Un 40enne originario di Oliveto Citra è stato arrestato, lunedì sera, a Contursi Terme, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Il posto di blocco

L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida di un’automobile. E, al termine della perquisizione, è stato trovato in possesso in possesso di un panetto di hashish di circa 100 grammi, un bilancino elettronico e vari strumenti utili al taglio della sostanza stupefacente. Non solo. I militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestro anche 15 mila euro in contanti, frutto, probabilmente, dello spaccio. Ora il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.