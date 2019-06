Controlli anti-droga: beccato con hashish sullo scooter, denunciato giovane custode in Costiera

Carabinieri di Amalfi in azione, ieri sera. E' finito nei guai, G.D.B classe 1996 originario di Bellizzi, ma impiegato come custode di una piccola società di imbarcazioni di Minori: il giovane è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish, destinati alla vendita ai coetanei.

La denuncia

Fermato a bordo del suo scooter dai militari, nel suo zainetto è spuntata la sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, mentre il ragazzo è stato condotto in caserma e denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il monitoraggio anti-droga continua.