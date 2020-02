Droga a Mercato San Severino: nei guai due giovani bloccati al parco

Sono stati sorpresi ad assumere sostanza stupefacente nel parco del Monumento ai Caduti di Mercato San Severino. Segnalati e denunciati, nel primo pomeriggio di ieri, due tossicodipendenti.

Il blitz

I carabinieri, grazie alla segnalazione di alcuni genitori del posto, come riporta Zerottonove, sono intervenuti in abiti civili, bloccato i due 25enni che sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga e denunciati per abbandono di siringhe. Il monitoraggio continua.