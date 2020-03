Agropoli, nascondeva droga nel retrobottega del negozio: denunciato

Blitz antidroga dei Carabinieri di Agropoli. Insieme all’Unità nel Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, i militari hanno scoperto 1,4 grammi di cocaina, 2,450 chilogrammi di oppio (bulbi di papavero), 720 grammi di anfetamina.

I dettagli

La droga era nascosta nel retrobottega di un negozio e in particolare nei borsoni, scatole e in 180 bussolotti, all’interno di pacchetti di tabacco. Nei guai due persone, incensurati di Albanella e di Agropoli: il proprietario del negozio è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; per l'altra persona è scattata la segnalazione alla Prefettura.