Cocaina e marijuana in un deposito: arrestato 54enne a Nocera Inferiore

Blitz, questa mattina, dei poliziotti, insieme alle Unità Cinofile Antidroga, all’interno di un deposito situato in via Solimena di proprietà di un uomo incensurato di 54 anni.

La perquisizione

Gli agenti hanno trovato dentro la struttura una serie di involucri e di contenitori in latta, plastica, cellophane e vetro in cui erano conservati numerosi panetti di marijuana, già suddivisi in quantitativi con l’indicazione del peso. Complessivamente sono stati sequestrati 483 grammi di marijuana. Inoltre, in una scatola, sono state rinvenute 5 dosi di cocaina già suddivise e confezionate per lo spaccio per un peso complessivo di 1,5 grammi. Il proprietario dell’immobile, un artigiano nocerino, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. A carico del 54enne, che possiede anche un fucile da caccia regolarmente denunciato, è stato avviato il procedimento per l’adozione da parte del Questore del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni. Il fucile da caccia calibro 12, quindi, è stato ritirato in via cautelativa in attesa del perfezionamento del procedimento.

Infine, nella giornata di ieri, sempre a Nocera Inferiore, nel corso di una perquisizione effettuata in un’ abitazione di via Domenico Fedele, è stata sequestrata una “stecca” di hashish del peso di 1,8 grammi. Il ragazzo che la possedeva è stato segnalato in via amministrativa in qualità di assuntore al locale Ufficio Territoriale del Governo.