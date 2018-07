Trasportava la droga da Napoli al Golfo di Policastro: arrestato corriere

Un pluripregiudicato di Napoli, R.G le sue iniziali, di 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Sapri perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’uomo individuato quale possibile “corriere” proveniente dal capoluogo di regione, specializzato nella distribuzione dello stupefacente tra Sapri e Maratea, è stato fermato lungo la strada provinciale che da Lagonegro conduce a Sapri.

I controlli

I militari dell’Arma lo hanno bloccato a bordo della sua auto (Ford Focus). E, al termine di un’approfondita perquisizione, hanno rinvenuto nascosti nel vano motore 4 involucri con 200 grammi di cocaina purissima insieme a 2 involucri con 100 grammi di eroina, oltre ad una somma contante di 3000 euro. Droga e soldi sono stati sottoposto a sequestro. L’uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di falsi documenti con i quali ogni volta cercava di eludere i vari controlli. Per questo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e rinchiuso nella casa circondariale di Potenza, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per identificare coloro che attendevano la droga.