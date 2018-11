Tabacco e marijuana: nei guai un giovane a Battipaglia, il blitz

Ha portato buoni frutti, la quinta operazione compiuta dalla Polizia Locale di Battipaglia, nell'ambito di servizi tesi alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanza stupefacenti. Gli agenti diretti dal colonnello Gerardo Iuliano, in località Taverna, hanno bloccato, in particolare, un giovane in possesso di marijuana, foglie ed infiorescenze, in una bustina di cellophane termosaldata e di una sigaretta artigianale contenente sostanza vegetale mista a tabacco.

La segnalazione

I successivi accertamenti della Polizia scientifica del Commissariato hanno consentito di accertare la positività al test della marijuana per un peso lordo di grammi 0,7. Pertanto D.B.M. è stato segnalato quale assuntore di droga alla Prefettura di Salerno. Il monitoraggio continua.