Sorpreso a preparare dosi di cocaina: insospettabile arrestato a Giffoni

Blitz dei carabinieri, ieri sera, a Giffoni Valle Piana: è stato messo in manette E.B., 34enne del posto, colto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'arresto

I militari, impegnati in uno specifico servizio disposto dalla Compagnia di Battipaglia, retta dal Maggiore Erich Fasolino, hanno fatto irruzione in un deposito per lavori in alluminio, situato nella frazione di Santa Maria a Vico, sorprendendo il giovane mentre stava materialmente preparando dosi di cocaina. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati 45 grammi di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione, 1 cutter, 100 grammi di mannitolo, utilizzato per il taglio dello stupefacente e numerose buste in cellophane, da cui venivano presi pezzi circolari per confezionare la cocaina, nonchè 110 euro in contanti. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione.