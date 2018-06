Mezzo panetto di hashish negli slip: arrestato a Montecorvino Pugliano

Carabinieri in azione nella notte, a Montecorvino Pugliano: è stato tratto in arresto D.C., 19enne di Bellizzi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sospetti

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei tre a bordo di una VW Polo fermata, poco dopo le 2, mentre usciva da un parco residenziale situato in località Bivio Pratole, hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo ad una loro perquisizione. Durante l’operazione effettuata sul 19enne, hanno sequestrato un pezzo di hashish, del peso di 45 grammi, che il giovane nascondeva negli indumenti intimi.

L'arresto

Il ragazzo, dunque, è stato prima posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e, successivamente, accompagnato presso il Tribunale di Salerno per il giudizio per direttissima.