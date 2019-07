Incidenti, spaccio di droga e armi illegali: raffica di denunce in Costiera Amalfitana

Weekend di intenso lavoro per i carabinieri della Costiera Amalfitana che, negli ultimi tre giorni, hanno svolto una serie di controlli su strada e non solo. In particolare - riporta Il Vescovado - hanno fermato oltre 150 automobili identificando ben 280 persone e verbalizzando 24 multe al Codice della Strada, fra cui cinque vetture trovate sprovviste di copertura assicurativa e due guidatori, sottoposti ad alcoltest, risultati positivi con un tasso superiore a 0,5 g/l.

Le denunce

I militari dell’Arma di Tramonti hanno denunciato un 33enne di Arzano per “porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere”. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso nella propria auto di un coltello a serramanico di 18 centimetri di due mazze da baseball, e segnalato alla Prefettura; altri due ragazzi, invece, sono stati sorpresi con sostanza stupefacente. Un 59enne di Maiori è stato fermato alla guida sotto l'effetto di stupefacenti (cocaina e cannabinoidi). Per questo, al termine degli accertamenti di rito, gli è stata revocata la patente di guida e sequestrata l'auto. Sul litorale, inoltre, i militari camuffati da bagnanti, hanno sorpreso sei giovanissimi in possesso di hashish e marijuana per uso personale. Anche ad Amalfi hanno denunciato un uomo di Nocera, che era in sella ad un motociclo sotto l'effetto di stupefacenti, e segnalato alla Prefettura il passeggero, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.Un giovane iraniane, invece, è stato beccato con la droga a Castiglione di Ravello.

L’incidente

Infine a Positano i carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 28 anni del posto, che dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale sulla Statale 163 Amalfitana con il proprio motorino, senza altri mezzi coinvolti, è risultato positivo al drug test (cocaina) durante gli accertamenti in ospedale, ma anche sprovvisto di assicurazione.