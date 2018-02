Droga sul lungomare: egiziano sorpreso con marijuana, altri 3 fermati a Mercatello

Controlli serrati della Guardia di Finanza a Salerno: è stato sorpreso un egiziano residente a Polla che aveva con sé di 0,7 grammi di marijuana, sul Lungomare Trieste.

I fermati

Altre due persone, entrambe salernitane, sono state sorprese in via Limongelli in possesso, rispettivamente, di 1,2 e 3,7 grammi di hashish. Infine, nei pressi del parco Mercatello, un altro salernitano è stato segnalato per il possesso di 4,7 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e i responsabili sono stati segnalati alla Prefettura per uso illecito di sostanze stupefacenti.