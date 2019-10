Contromano in autostrada per sfuggire alla polizia: trovati in auto 28 chili di marijuana

Contromano sulla rampa dell'autostrada per sfuggire a un controllo della polizia stradale di Angri. Al termine di un lungo inseguimento sull'A3 Napoli-Salerno, al chilometro 24, un uomo ha abbandonato la propria auto, una Fiat Panda. All'interno c'erano 28 chili di marijuana. E' accaduto sabato sera.

L'alt

Nei pressi dello svincolo di Castellammare di Stabia l’automobilista è stato invitato a fermarsi per un controllo di polizia. Non lo ha fatto, ha invertito il senso di marcia in direzione Napoli e percorrendo la rampa autostradale contromano ha messo a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti che sopraggiungevano. Poi ha imboccato l'uscita di Boscoreale e a Terzigno, in via Passanti ha abbandonato l’auto dandosi alla fuga tra i campi adiacenti e facendo perdere le proprie tracce. Le indagini proseguono per ritrovare l'uomo e ricostruire l'organizzazione che si nasconde dietro il traffico di droga.