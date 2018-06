Droga nella coppa del trofeo: arrestato 25enne a Giffoni Valle Piana

Carabinieri in azione, nella notte, a Giffoni Valle Piana: è stato tratto in arresto N.F., 25enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

I militari, nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, hanno trovato, nascosti all’interno di una coppa trofeo posta su un mobile del soggiorno, poco più di 40 grammi di hashish suddiviso in 10 dosi. Sequestrati anche 3 grammi della stessa sostanza, che il giovane spontaneamente ha consegnato ai Carabinieri nelle prime fasi della perquisizione, un coltello a serramanico e 75 euro in contanti. Il 25enne verrà processato per direttissima, al Tribunale di Salerno.