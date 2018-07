Droga e ordigni esplosivi in casa: arrestato 41enne a Minori

Un 41enne di Minori, V.S le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e stupefacenti.

Il blitz

I carabinieri hanno rinvenuto nell’impervia zona montuosa minorese e nascosta fra le folta vegetazione, una piazzola con 10 piante di cannabis alte mediamente due metri. Poi, all’interno della sua abitazione, hanno scoperto 130 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione, ma anche vario materiale e libri specifici per la coltivazione della cannabis. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari dell’Arma hanno rinvenuto altri due ordigni esplosivi improvvisati fabbricati artigianalmente con un elevato potenziale esplosivo costituiti da bombolette di gas unite a cariche di esplosivo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti tecnici, anche con l’ausilio degli artificieri dell’Arma. Il 41enne, dopo essere stato condotto in caserma a Maiori, è stato dichiarato in stato in arresto e trattenuto in regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida.