Coca e marijuana nel pauraurti del Suv: 26enne arrestato ad Atena Lucana

E' stato tratto in arresto la notte scorsa ad Atena Lucana dai carabinieri di Sala Consilina, un ventiseienne di San Rufo, accusato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nei pressi del Piazzale delle Banche di Atena, hanno controllato un Suv condotto dal giovane il quale, alla vista dei militari si è mostrato sfuggente e nervoso.

Il blitz

Così, i carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche, estendendole anche al veicolo e, all’esito di una accurata perquisizione, hanno trovato, nascoste all’interno del paraurti posteriore della vettura, cocaina e marijuana già suddivise in involucri, per un peso complessivo di circa 100 grammi. Sono stati anche sequestrati due bilancini elettronici di precisione: l'auto preparata per l’occultamento della sostanza illecita, è stata sequestrata. L’uomo, dunque, è finito agli arresti domiciliari.