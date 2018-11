Cocaina e hashish nel Parco del Mercatello: arrestati due pusher

La Polizia ha arrestato due spacciatori nei pressi del Parco Mercatello. Si tratta di due ventenni salernitani, D.R. e F.S. le loro iniziali, trovati in possesso di cocaina e hashish. La droga era già confezionata in piccole dosi pronte per essere cedute agli assuntori.

La cattura

Gli spacciatori, a bordo di un ciclomotore, hanno provato a scappare quando hanno visto sopraggiungere i poliziotti. Dopo un breve inseguimento, sono stati raggiunti, bloccati e sottoposti a perquisizione personale.

La perquisizione domiciliare

I due pusher nascondevano denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio. Durante le perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno trovato materiale per il confezionamento, la pesatura e il taglio della droga. I due ventenni sono stati, quindi, arrestati in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.