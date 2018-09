Droga e 17mila euro in contanti: arrestato ventenne a Pastena

I poliziotti hanno arrestato a Pastena, in via Nino Mancuso, un 20enne incensurato ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di

sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi del mercato rionale, dopo averlo controllato a bordo della sua auto.

Il sequestro

Lo hanno trovato in possesso di quattro dosi di marijuana, già sigillate in bustine in plastica trasparente e di 150 euro in banconote di vario taglio. Dopo la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato inoltre il materiale utilizzato per il confezionamento e lo spaccio: un bilancino di precisione, un coltello, vario materiale plastico, 16.700 euro in contanti, in banconote da piccolo taglio.

La giustificazione

Il giovane ha dichiarato di aver trovato il denaro in strada. Gli agenti lo hanno posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la reclusione presso la casa circondariale di Fuorni, in attesa del giudizio di convalida davanti al G.I.P.