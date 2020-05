Spacciava droga in casa: blitz dei carabinieri, nei guai un uomo di Pontecagnano

Nei guai un uomo di 47 anni, a Pontecagnano Faiano. I carabinieri lo hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver eseguito una perquisizione domiciliare.

I dettagli

Nonostante la sua grave disabilità, il 47enne, volto già noto alle forze dell'ordine, aveva trasformato la propria abitazione in una piccola centrale di spaccio ed era dedito alla coltivazione di marijuana. I carabinieri hanno sequestrato 20 grammi di hashish e 20 piantine. In casa l'uomo custodiva anche materiale per il confezionamento delle dosi.