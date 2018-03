Nascondeva la droga nel portafogli: arrestato 30enne a Battipaglia

Un 30enne, M.D le sue iniziali, è stato arrestato dalla Polizia, in Piazza della Repubblica, a Battipaglia. Il giovane, durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di 9 tranci di hashish dal peso complessivo di 3,7 grammi, che teneva nascosti all’interno del portafogli.

Il blitz

Successivamente le indagini degli agenti si sono estese in un fabbricato in disuso, situato in via Catania, dove il trentenne, da circa un mese, utilizzava una camera per trascorre le giornate. Lì i poliziotti hanno rinvenuto un panetto della stessa sostanza dal peso di 95,1 grammi oltre ad un taglierino e tre lamette usate per tagliare lo stupefacente da porre in vendita. Dopo le formalità di rito, quindi, è stato condotto presso l’abitazione della madre in regime degli arresti domiciliari. E a seguito del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria, svoltosi nella mattinata di ieri, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma al commissariato.