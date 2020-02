Droga e violazioni al Codice Stradale: raffica di denunce a Salerno

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno svolto controlli straordinari nella zona collinare e nel centro cittadino, ma anche nelle zone di Fratte e Matierno e negli snodi autostradali che conducono in città.

Le denunce

Sono state elevate multe per violazione al Codice della Strada, di cui una a carico di due giovani a bordo di un ciclomotore che hanno provato ad eludere il controllo, ma sono stati prontamente identificati e sanzionati per non essersi fermati al posto di controllo e per la mancanza di copertura assicurativa e della revisione periodica. Un diciottenne, invece, è stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana. E, per questo, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, con conseguente sospensione della patente di guida.

I controlli su strada

Complessivamente, nel corso delle operazioni, sono stati controllate 210 persone e 120 veicoli tra autovetture e motocicli; inoltre sono state scansionate 210 autovetture con i sistemi automatizzati, elevati 10 verbali al Codice della Strada per mancanza della copertura assicurativa, della revisione periodica, dell’uso del cellulare alla guida e del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Lo stalker

E’ stata eseguita, infine, un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla ex compagna, emesso dall’autorità giudiziaria, nei confronti di un uomo residente nel Cilento e fermato, a bordo della propria autovettura, durante i controlli in città.