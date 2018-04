Allarme a Palinuro, droga e prostituzione al centro che accoglie i migranti: i selfie-choc

Presunti giri di droga e prosituzione presso un centro di accoglienza di Palinuro. Come riporta La Città, alcuni ospiti avrebbero scattato dei selfie per postarli sui social, mostrando alcune dosi di droga, soldi e champagne. Gli stranieri avrebbero diffuso immagini di composizioni di marijuana per beffeggiare le forze dell’ordine, con su scritto “I love weed”.

La prostituzione

Non migliore, le condizioni di alcune giovani africane che si prostituirebbero per poche decine di euro. Un fenomeno allarmante, quello emerso, che necessita di attenzione e soluzioni per favorire una sana integrazione, stroncando il dilagare della criminalità e dello sfruttamento degli stessi migranti.