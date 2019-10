Nascondeva la marijuana nel pacchetto delle sigarette: giovane nei guai in Costiera

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri lungo le strade e nei locali della Costiera Amalfitana. Nelle ultime ore sono stati ispezionati circa ottanta veicoli e identificate oltre cento cittadini.

Le ispezioni

Tra le persone fermare vi è anche un giovane, originario dell’Agro nocerino sarnese, che è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette che, all’interno, conteneva della marijuana. Immediata la segnalazione alla Prefettura. Infine, sono stati ispezionati numerosi negozi e anche sale scommesse per verificare se i proprietari fossero in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge.