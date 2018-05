Sorpresi con la droga dal cane "Zebon": fermati 4 giovani a Salerno

Quattro ragazzi sono stati fermati dalla Guardia di Finanza a Salerno. Due di loro, residenti a Battipaglia e Bellizzi, sono stati bloccati per un controllo nei pressi della stazione ferroviaria. E nel corso della perquisizione, svolta insieme al cane antidroga “Zebon”, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Altri due giovani, entrambi salernitani, invece, sono stati rintracciati nel quartiere Mercatello. La droga è stata sequestrata dai militari delle Fiamme Gialle, mentre i quattro sono stati segnalati alla Prefettura per uso illecito di sostanze stupefacenti.