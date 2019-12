Droga nascosta nei tubi dell'areazione: uomo arrestato in Cilento

Era sorvegliato speciale ma aveva creato una centrale di spaccio nella propria abitazione. I carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri hanno fatto irruzione a casa di T.V.. 34 anni, arrestato due settimane fa per resistenza e ricettazione. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato droga.

Il blitz

La sostanza stupefacente era nascosta in bustine di cellophane all’interno dei condotti di areazione della cucina. Recuperati 170 grammi di hashish suddivisi in ovuli da 9 grammi. La droga veniva trasportata negli ovetti gialli, quelli delle sorprese di cioccolato per i bambini. Trovato anche un bilancino di precisione e un coltello sporco di droga. L'uomo è stato trasportato al carcere di Potenza.