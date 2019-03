Droga in casa a Sapri, Olli e Nino scovano le dosi: arrestato 63enne

Carabinieri di Sapri in azione: è stato arrestato R.E., 63enne del luogo, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, in collaborazione con l’unità del Nucleo Cinofili di Sarno, alle prime ore del mattino, hanno fatto irruzione all’interno del suo appartamento per effettuare una perquisizione: scovati circa 72 grammi di hashish suddivisi in 18 dosi, pronte per essere vendute nel Golfo di Policastro.

Il fiuto

Provvidenziale, il contributo del fiuto dei due pastori tedeschi, Olli e Nino, che sono riusciti a trovare la sostanza nascosta in una cavità nel muro dietro al battiscopa, dietro alla lavatrice e sul balcone, sotto delle tegole del tetto. La droga è stata sequestrata insieme ad un bilancino elettronico e a circa 300 euro, provento dello spaccio. Il 63enne, dunque, è finito agli arresti domiciliari.