Salerno al setaccio: 6 arresti, tra sequestri di droga, controlli e inseguimenti

Controlli serrati da parte dei carabinieri di Salerno, nel corso della settimana, come disposto dal Comando Provinciale: arrestate sei persone ed identificati circa duecento individui. In particolare, i militari, in tre giorni diversi, hanno messo in manette C.R., classe 89, C.G. del '94; M.T. classe 93 e V.V. classe 99, tutti del luogo e tutti con precedenti, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre, l’ultimo, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, C.R., alla guida di un motorino, nei pressi di via Casa Leone, è stato intercettato da una pattuglia della Sezione Radiomobile che gli intimava l’alt per un controllo. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato a fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e, dalla successiva perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi, nonché della somma di 160 euro, alias guadagno di spaccio, e di un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Il ragazzo, su disposizione del magistrato di turno, è finito ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Gli altri arresti

C.F. è stato tratto in arresto a seguito di perquisizione domiciliare nel corso della quale sono state trovate hashish e marijuana, nonchè scovati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 1.300 euro. I militari, avendo notato nei pressi dell’abitazione dell’arrestato un via vai di giovani in orario serale/notturno, hanno fatto irruzione nell’appartamento e, nonostante il tentativo di disfarsi dello stupefacente da parte del giovane, sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la sostanza stupefacente. Il govane è stato condotto al carcere di Fuorni, in attesa di convalida dell’arresto. M.T., in via Giuseppe Verdi, è stato fermato per un controllo nel corso del quale dapprima ha provato a divincolarsi strattonando i militari ma poi, una volta bloccato e perquisito, trovato in possesso di 5 grammi circa di marijuana. Dalla successiva perquisizione domiciliare, è emerso che M.T. era in possesso di materiale vario atto al tagli e al confezionamento dello stupefacente. Il giovane, pertanto, è stato arrestato.

L'inseguimento

Ancora, V.V. con precedenti per estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, in via Silvio Pellico, è stato intercettato, nella notte tra sabato e domenica, a bordo di un’auto già precedentemente segnalata e, alla vista dei militari, insieme ad un'altra auto che è riuscita a dileguarsi, ha dato origine ad un rocambolesco inseguimento, concluso in Via Fratelli Cervi, con un incidente stradale che ha coinvolto anche la gazzella dei carabinieri. A seguito del sinistro, i militari hanno riportato lievi ferite guaribili in sette giorni mentre il conducente dell’auto, al cui interno è stato trovato un passamontagna, è finito agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Gli ordini di carcerazione

Inoltre, i militari della Stazione di Mercatello, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, hanno condotto in carcere un pregiudicato salernitano, M.B., classe 77, che deve scontare una pena di 10 mesi per un furto da lui commesso nel dicembre del 2012. Infine, i militari della Stazione di Fratte hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di un pregiudicato salernitano, G.G., classe 72, che deve scontare una pena di 2 anni, per una rapina commessa a Salerno nel settembre del 2014.