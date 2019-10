Nocera al setaccio: beccati diversi giovani in possesso di droga, chiuso un circolo "irregolare"

Nocera Inferiore al setaccio, lunedì 28 e martedì 29 ottobre, nel quadro dei servizi disposti dal Questore di Salerno, con il supporto di unità Reparto Prevenzione Crimine. In particolare, dunque, il 28, una pattuglia della Polizia ha controllato una “Smart” condotta da un 23enne originario di Pagani e residente a Nocera, con a carico numerosi precedenti per reati connessi agli stupefacenti. Un rapido controllo ha permesso di scovare all’interno dell’auto uno spinello di hashish per un peso complessivo di 0,20 grammi. Come se non bastasse, il giovane guidava il veicolo nonostante da tempo gli fosse stata revocata la patente di guida e pertanto gli è stata applicata la sanzione amministrativa di cinquemila euro e la Smart è stata sottoposta a fermo amministrativo. Nella zona di piazza Sant’Antonio, poi, dove era stata segnalata attività di consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato 1,13 grammi di hashish nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto in un anfratto di un muretto. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Il blitz

Ancora, martedì 29 gli uomini del Commissariato hanno effettuato una prima perquisizione in una abitazione di Pagani a carico di F.S. di 29enne già coinvolto in reati concernenti gli stupefacenti. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato e sottoposto a sequestro dieci flaconi di Metadone privi di indicazioni e di certificazione giustificativa. Sono in corso accertamenti presso il locale S.E.R.T. per verificare la legittimità del possesso del medicinale appartenente comunque alla tabella degli stupefacenti abitazione da parte del 29enne.

Il circolo

Nel pomeriggio dello stesso giorno è stato effettuato un controllo amministrativo presso un circolo ricreativo sito in via Falcone a Nocera Inferiore. Sono emerse irregolarità amministrative per la comunicazione della cessione da parte del precedente gestore del circolo, la Polizia ha intimato di cessare immediatamente ogni attività in attesa del perfezionamento dell’iter amministrativo ed il circolo è stato chiuso.

Gli altri controlli

In serata gli agenti del Commissariato hanno proceduto al controllo di un area di parcheggio sita in via Barbarulo a Nocera Inferiore, dove era stata segnalata attività di spaccio e abuso di sostanze stupefacenti. Due giovani, entrambi 23enne originari di Nocera Inferiore, sono stati trovati rispettivamente in possesso di 2.38 grammi di hashish e di 0,43 grammi di hashish. I due giovani saranno segnalati in Prefettura in qualità di assuntori. Nel corso dello stesso controllo, S.M. pregiudicato di Nocera Inferiore, attualmente affidato in prova ai servizi sociali, è stato trovato alla guida di un motorino nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Il giovane è stato pertanto segnalato al Tribunale di Sorveglianza per la violazione commessa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti: per lui, una sanzione di cinquemilatrecento euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il monitoraggio continua.