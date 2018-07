Droga a Battipaglia: arrestati due spacciatori, il blitz della Polizia

Controlli serrati della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia: verso le ore 20, nel transitare in via Del Centenario , gli agenti hanno notato un'auto, Citroen Saxo, di colore nero, con a bordo tre giovani provenienti da un rione limitrofo, frequentato da spacciatori e assuntori di droga.

I controlli

I poliziotti, pertanto, hanno controllato S.L. 20enne, C.G. 18enne e D.N.V. 24enne. Questi ultimi due sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. In particolare, l'operazione di polizia giudiziaria eseguita nei confronti di C.G. ha consentito di trovare 12,5 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi, oltre ad una somma di denaro presumibile provento dell'attività illecita, un bilancino digitale e, all'interno di un pacchetto di sigarette, altro hashish.

La perquisizione

A seguito della perquisizione personale e domiciliare operata a carico di D.N.V. sono stati trovati 49 grammi di hashish, un bilancino digitale, un coltello a serramanico, una lama e due lamette da barba, utilizzati per confezionare le singole dosi.

I due giovani, pertanto, sono stati tratti in arresto in quanto ritenuti responsabili del reato di spaccio di droga in concorso tra loro e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, ai domiciliari, per rimanervi sino al rito direttissimo che si terra dinanzi al Tribunale di Salerno.