Droga a Pastena: spacciatore inseguito e arrestato dai carabinieri

Carabinieri in azione, stamattina, a Salerno: è stato bloccato uno spacciatore, al termine di un inseguimento, a Pastena. L'uomo, a bordo di una Smart, non si è fermato all’alt dei Militari, tentando la fuga per Via Ricci, ma alla fine è stato raggiunto.

La cattura

Prima di essere acciuffato, lo spacciatore aveva lanciato dal finestrino un borsello con droga all'interno. Non senza difficoltà, il pusher è stato ammanettato dinanzi ai residenti della zona. Accertamenti in corso.