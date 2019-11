Spaccio a Pagani, sorpreso con droga e un bilancino portartile: arrestato

E' finito nei guai, un pusher paganese. Nel pomeriggio dell’8 novembre, infatti, i militari della locale Tenenza Carabinieri, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un pregiudicato del luogo, che, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché di materiale per il confezionamento dello stupefacente, della somma contante di 190 euro e di un particolarissimo bilancino di precisione.

L'arresto

Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato condotto presso la propria abitazione, ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

